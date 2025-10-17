С января в Орловской области произвели 39,5 тыс. тонн свекольного жома

Заводы в Орловской области с начала 2025 года произвели 39,5 тыс. тонн сухого свекольного жома, который востребован на внешних рынках, сообщили в департаменте сельского хозяйства Орловской области. Наращивание предприятиями экспортного потенциала отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Уточним, что такое количество сухого жома получили после переработки более чем 1 млн 80 тыс. тонн сахарной свеклы. Такая продукция также может быть использована в качестве корма для животных.
Кроме того, в регионе с начала года произвели 145 тысяч тонн сахара из свеклы. Уточним, что всего в Орловской области выкопали 1 млн 707 тыс. тонн такого корнеплода. Посевная площадь при этом составила 66 тыс. га, что на 4,2 тыс. га больше, чем в 2024-м.
«Производство сахара и сухого жома играет ключевую роль в экономике региона. Сахар является стратегическим продуктом, обеспечивающим продовольственную безопасность и внутренний рынок. Сухой жом, в свою очередь, способствует развитию животноводства и агропромышленного комплекса, улучшая кормовую базу и повышая продуктивность животных», — указано в сообщении.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.