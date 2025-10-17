С января в Орловской области произвели 39,5 тыс. тонн свекольного жома

Кроме того, в регионе с начала года произвели 145 тысяч тонн сахара из свеклы. Уточним, что всего в Орловской области выкопали 1 млн 707 тыс. тонн такого корнеплода. Посевная площадь при этом составила 66 тыс. га, что на 4,2 тыс. га больше, чем в 2024-м.