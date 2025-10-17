К изготовлению многослойных микрочипов нашли новый подход

В прошлом ученым удавалось создавать конструкции лишь из двух слоев разнородных материалов, что было связано со сложностями в сопряжении прослоек полупроводников, а также с повреждением нижних слоев в результате их чрезмерного прогрева в процессе нанесения третьего и последующих слоев. Аравийским ученым удалось решить все эти проблемы, снизив нагрев изготовляемого чипа до температуры, не превышающей 150 градусов Цельсия, и повысив гладкость поверхности каждого присоединяемого слоя полупроводников.