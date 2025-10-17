Ричмонд
Бастрыкин потребовал доклад о смертельном ДТП с 12 машинами в Уфе

Глава СКР поручил доложить о смертельной уфимской аварии с 12 авто.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о массовом смертельном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Трагедия случилась 15 октября утром на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе. У грузовика Shacman отказали тормоза, что привело к столкновению с движущимися в попутном направлении 11 автомобилями.

В результате ДТП мужчина и женщина (ей оставался всего месяц до дня рождения), находившиеся в одной из легковушек, погибли на месте происшествия. Еще шесть человек получили травмы. Троих доставили в городскую больницу № 21: двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в травматологическое отделение, один — в тяжелом состоянии в реанимации.

Заведено два уголовных дела: о нарушении ПДД с летальным исходом и оказании небезопасных услуг. Оба разбирательства будет вести Следственный комитет. Обвиняемого в трагедии 27-летнего водителя-иностранца, у которого не было водительских прав и который работал неофициально, арестовали на два месяца — до 15 декабря.

Бастрыкин поручил главе Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.