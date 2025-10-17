Бастрыкин потребовал доклад о смертельном ДТП с 12 машинами в Уфе

В результате ДТП мужчина и женщина (ей оставался всего месяц до дня рождения), находившиеся в одной из легковушек, погибли на месте происшествия. Еще шесть человек получили травмы. Троих доставили в городскую больницу № 21: двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в травматологическое отделение, один — в тяжелом состоянии в реанимации.