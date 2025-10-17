Ричмонд
Полиция ищет подозреваемого в двойном убийстве в Каменске-Шахтинском

Полиция ищет мужчину на сером «Рено Логане» по делу о двойном убийстве в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении двойного убийства. Преступление произошло 17 октября в микрорайоне Заводской города Каменск-Шахтинский Ростовской области.

О приметах подозреваемого известно, что ему на вид 45−50 лет. У него славянская внешность, крепкого телосложения. Рост примерно 170−180 см. Короткая стрижка и короткая борода.

По данным полиции, мужчина может передвигаться на сером автомобиле «Рено Логан».

По этому делу уже возбуждено уголовное дело. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, немедленно сообщить об этом на номер 102.

