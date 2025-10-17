Ричмонд
Суд оштрафовал Оксимирона* за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Оксимирона на 120 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал на 120 тысяч рублей признанного иноагентом рэпера Оксимирона* (Мирон Федоров*) по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга три раза привлек к административной ответственности иноагента Мирона Федорова* за совершение правонарушения, предусмотренного частю 2 (нарушении порядка деятельности иноагента) статьи 19.34 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 000 рублей за каждое правонарушение», — сообщает пресс-служба.

В соответствии с протоколами Федоров* не представил в установленный срок отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы.

Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова* в реестр иностранных агентов.

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.