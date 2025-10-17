Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не пытайся покинуть Омск!»: омский судья отказал в свободе нижегородскому мэру

Ходатайства адвоката в интересах осужденного мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина об УДО оставлено без удовлетворения.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Омске отказал в УДО осужденному бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину. Сидящему в омской тюрьме нижегородскому градоначальнику придется дышать омским воздухом еще несколько лет.

«Постановлением Куйбышевского районного суда города Омска, ходатайства адвоката в интересах осужденного Сорокина О. В. об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания оставлено без удовлетворения», — сообщил телеграм-канал «Суды Омской области».

В 2019 году колоритный мэр Нижнего Новгорода был осужден приговором Нижегородского районного суда на 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 460 800 000 рублей. Его признали виновным в коррупционном преступлении и соучастии в похищении человека. Отбывать свою провинность Олег Сорокин прибыл в Омск, в колонию строгого режима «ИК-6».