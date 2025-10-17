«Не пытайся покинуть Омск!»: омский судья отказал в свободе нижегородскому мэру

Суд в Омске отказал в УДО осужденному бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину. Сидящему в омской тюрьме нижегородскому градоначальнику придется дышать омским воздухом еще несколько лет.
«Постановлением Куйбышевского районного суда города Омска, ходатайства адвоката в интересах осужденного Сорокина О. В. об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания оставлено без удовлетворения», — сообщил телеграм-канал «Суды Омской области».
В 2019 году колоритный мэр Нижнего Новгорода был осужден приговором Нижегородского районного суда на 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 460 800 000 рублей. Его признали виновным в коррупционном преступлении и соучастии в похищении человека. Отбывать свою провинность Олег Сорокин прибыл в Омск, в колонию строгого режима «ИК-6».