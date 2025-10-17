СМИ раскрыли детали сотрудничества разведки Украины и США

Источником информации о сотрудничестве силовых структур для медиа-платформы стал украинский чиновник, пишет «Лента.ру». Мужчина общался с журналистами на условиях анонимности.
Он рассказал, что контакты между украинской и американской разведками осуществляются на регулярной основе. Украинцы требуют предоставить им информацию о местоположении российских сил. «Для нас важнее, чтобы они помогли понять намерения России, помогли и с противовоздушной обороной», — объяснил источник Politico.
В статье издания отмечается, что Украина смогла запустить производства БПЛА и ракет. В качестве доказательства утверждения журналисты приводят высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что в 2025 году выпуск беспилотников и ракет существенно вырос.
12 октября о помощи разведывательных служб Пентагона украинским военным рассказала газета Financial Times. Издание уточнило, что спецслужбы США в течение нескольких месяцев корректируют удары ВСУ по объектам энергетики на территории России. По данным источника газеты, американские специалисты участвуют в составлении планов атак.