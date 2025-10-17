Трамвай № 8 в Нижнем Новгороде возобновит движение до Гнилиц с 20 октября

С 20 октября трамвайный маршрут № 8 в Нижнем Новгороде вновь начнет ходить до поселка Гнилицы. Как сообщили в ООО «Экологические проекты», на участке от Малышево до Гнилиц завершены работы по полному переустройству рельсового полотна и замене контактной сети.
Трамваи будут курсировать по полному маршруту «Улица Игарская — посёлок Гнилицы». Напомним, что ранее движение было ограничено участком «Улица Игарская — кольцо Малышево» в связи с ремонтными работами.
Реконструкция трамвайных путей проводится в рамках масштабной модернизации электротранспорта, которая стартовала в 2022 году. Всего в городе планируется обновить почти 150 километров трамвайных линий, отремонтировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо. На сегодняшний день уже завершена замена путей на улицах Добролюбова и Белинского, на проспекте Гагарина, в Автозаводском и Сормовском районах.