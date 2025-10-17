В селе Камышевка Курганской области завершают строительство медпункта

Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в селе Камышевка в Курганской области находится на завершающей стадии. Работы проводят в соответствии с целями и задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Площадь нового ФАПа составляет 90 кв. м. Здание оснастили всеми необходимыми инженерными системами. Там также предусмотрены процедурный и приемный кабинеты, комфортная зона ожидания и санитарная комната, адаптированная для людей с ограниченными возможностями здоровья. Получать медпомощь в новом ФАПе будут более 360 жителей Камышевки.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.