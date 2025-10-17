В омских вузах и колледжах подорожало обучение

Так, обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования (колледжи, техникумы) в сентябре стало в среднем на 12,7% дороже, чем в августе.
Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования (университеты и институты) стало дороже на 9,2%.
Напомним, ранее «СуперОмск» публиковал расценки на обучение по разным специальностям в ряде вузов Омска. В частности, там можно получить образования по IT-специальностям; гуманитарным и управленческим профессиям или выбрать медицинское образование.