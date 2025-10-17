Лукашенко сказал, кого силой нельзя удержать в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая в Минске Центр технического творчества детей и молодежи, 17 октября, в пятницу, сказал, кого силой нельзя удержать в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства акцентировал внимание на том, что нельзя потерять толковых людей. Он заявил, что спрос на белорусскую молодежь и студентов — колоссальный (подробнее — здесь). По словам Александра Лукашенко, нужно стремиться удерживать в Беларуси перспективные кадры, создавая необходимые условия.
— Надо любым способом ребят «привязывать», удерживать здесь в Беларуси. Силой не удержишь сейчас. Надо создавать соответствующие интересы, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил белорусскую молодежь: не надо стремиться «куда-то сбежать».
