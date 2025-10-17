В Архангельске представят находки с самых больших археологических раскопок в городе

Жители средневекового Архангельска теряли много украшений, пуговиц и крестов, только нательных крестиков обнаружено более 60, много перстней, запонок и бусин. «Конечно же, стоит отметить серьги, потому что это не такая частая находка в городском слое, — сказал Чирков. — Их найдено семь штук. Все это цветной металл. И вставки в серьгах, это не драгоценные камни, это под драгоценные камни сделанное стекло, то есть это бижутерия, скажем так, того времени».