Дончанам рассказали, когда из кранов перестанет течь ржавая вода

Администрация Ростова-на-Дону прокомментировала появление ржавой воды после начала отопительного сезона 15 октября. Многие жители города столкнулись с ухудшением качества горячей воды, отмечая её желтоватый или ржаво-коричневый оттенок.
В департаменте ЖКХ и энергетики разъяснили, что большинство систем отопления в Ростове имеют открытую схему, при которой горячая вода циркулирует через батареи, трубы внутри домов и трубопроводы от котельных. Несмотря на промывку и опрессовку, проводимые в летний период, после этих процедур циркуляция воды прекращается. В результате, ржавчина оседает на внутренней поверхности труб и при возобновлении подачи тепла попадает в водопроводные краны.
Представители департамента заверили, что появление мутной воды — это временная проблема, характерная для начала отопительного сезона. По мере промывки системы от накопившихся загрязнений, качество горячей воды должно нормализоваться.