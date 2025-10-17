Дончанам рассказали, когда из кранов перестанет течь ржавая вода

В департаменте ЖКХ и энергетики разъяснили, что большинство систем отопления в Ростове имеют открытую схему, при которой горячая вода циркулирует через батареи, трубы внутри домов и трубопроводы от котельных. Несмотря на промывку и опрессовку, проводимые в летний период, после этих процедур циркуляция воды прекращается. В результате, ржавчина оседает на внутренней поверхности труб и при возобновлении подачи тепла попадает в водопроводные краны.