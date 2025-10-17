На улице Никитинской в столичном районе Измайлово возведут новостройку

Многоквартирный дом возведут на улице Никитинской в московском районе Измайлово по программе реновации, сообщил председатель комитета государственного строительного надзора города Антон Слободчиков. Работы проведут в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Двухсекционное восьмиэтажное здание построят для переселения горожан из ветхих пятиэтажек. Оно будет отвечать всем современным стандартам жилья. Проектом предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории. Площадь квартир составит более шести тысяч квадратных метров. Застройщик получил всю необходимую разрешительную документацию и может приступать к работам», — отметил Слободчиков.
Новостройку возведут по адресу: улица Никитинская, земельный участок № 21/3. Рядом с жилым зданием оборудуют автостоянку. Еще на придомовой территории обустроят спортивную и детскую площадки, а также зону для отдыха.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.