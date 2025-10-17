Нижегородские бездетные пары имеют право на государственные меры поддержки

По программе «Молодая семья» нижегородцы без детей могут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья в размере не менее 30% от расчетной стоимости квартиры. Для семей с детьми этот показатель составляет 35%. Также всем доступна дальневосточная, арктическая и сельская ипотека с льготными ставками.