Нижегородские бездетные пары имеют право на государственные меры поддержки

Государственные меры поддержки молодых семей в возрасте до 35 лет охватывают образование, жилье, предпринимательство, здоровье, культуру и науку. Об этом сообщает издание Regions.ru.
По программе «Молодая семья» нижегородцы без детей могут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья в размере не менее 30% от расчетной стоимости квартиры. Для семей с детьми этот показатель составляет 35%. Также всем доступна дальневосточная, арктическая и сельская ипотека с льготными ставками.
Россияне, работающие официально и уплачивающие НДФЛ, могут получить имущественные, социальные и страховые вычеты. Бездетные пары имеют доступ к бесплатной диспансеризации и ЭКО по ОМС при подтвержденном бесплодии.
Молодые семьи с низким доходом также могут заключить социальный контракт для получения выплат на открытие бизнеса, личного подсобного хозяйства и повышение дохода.