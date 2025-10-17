Ричмонд
Нижегородские бездетные пары имеют право на государственные меры поддержки

Специальные программы рассчитаны на молодых граждан, включая семьи, где пока не появились дети.

Государственные меры поддержки молодых семей в возрасте до 35 лет охватывают образование, жилье, предпринимательство, здоровье, культуру и науку. Об этом сообщает издание Regions.ru.

По программе «Молодая семья» нижегородцы без детей могут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья в размере не менее 30% от расчетной стоимости квартиры. Для семей с детьми этот показатель составляет 35%. Также всем доступна дальневосточная, арктическая и сельская ипотека с льготными ставками.

Россияне, работающие официально и уплачивающие НДФЛ, могут получить имущественные, социальные и страховые вычеты. Бездетные пары имеют доступ к бесплатной диспансеризации и ЭКО по ОМС при подтвержденном бесплодии.

Молодые семьи с низким доходом также могут заключить социальный контракт для получения выплат на открытие бизнеса, личного подсобного хозяйства и повышение дохода.