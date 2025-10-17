Дятлова рассказала, где в Калининграде установят новые трамвайные павильоны

Чиновница напомнила, что в 2025 году в бюджете на обновление остановочных павильонов заложили 12,3 млн руб. Десять павильонов уже смонтированы на остановках на проспектах Победы (в районе дома № 15) и Мира. Кроме того, монтаж завершили на улицах Молодой Гвардии, Фрунзе, Огарева, а также на Парадной набережной и у Детской областной больницы.
До конца ноября в Калининграде должны появиться еще шесть павильонов на трамвайных остановках на ул. 9 Апреля: «ул. 9 Апреля», «Областная больница» и «Историко-художественный музей». До конца года в планах на монтаж находятся 28 павильонов, в том числе на четырёх остановках по ул. Полковника Емельянова, где оборудовали заездные карманы для увеличения пропускной способности улицы.
«На 2026 год на обновление павильонов, оборудование площадок ожидания планируем предусмотреть такую же сумму, что и в этом. Предварительный список насчитывает 26 адресов, специалисты уточняют их по результатам мониторинга и обращений калининградцев», — добавила чиновница.