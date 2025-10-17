Дятлова рассказала, где в Калининграде установят новые трамвайные павильоны

Чиновница напомнила, что в 2025 году в бюджете на обновление остановочных павильонов заложили 12,3 млн руб. Десять павильонов уже смонтированы на остановках на проспектах Победы (в районе дома № 15) и Мира. Кроме того, монтаж завершили на улицах Молодой Гвардии, Фрунзе, Огарева, а также на Парадной набережной и у Детской областной больницы.