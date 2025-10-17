Эксперты дали ряд финансовых осенних советов для жителей Ростовской области

Осень вступает в свои права: начинается отопительный сезон, школьники уходят на осенние каникулы, и всё вокруг готовится к приближению зимних месяцев. Нейросеть GigaChat и специалисты Сбера предлагают жителям Ростовской области серию полезных рекомендаций, которые позволят уверенно и комфортно войти в зиму и встретить праздники без забот.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— Осень — это время проявлять особую заботу о наших клиентах. Мы хотим, чтобы каждый житель Ростовской области чувствовал нашу поддержку в повседневных делах: будь то оплата ЖКУ без лишних хлопот, планирование праздничного бюджета или возможность быстро проконсультироваться с врачом, не выходя из дома. Мы стараемся делать жизнь людей максимально комфортной и безопасной, освобождая время и ресурсы для самых важных вещей — семьи, здоровья и саморазвития, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Осуществлять оплату отопления, не выходя из дома.
Современные технологии позволяют оплачивать квитанции за ЖКХ в онлайн-режиме, избегая необходимости выходить из дома и стоять в очередях. Жители Ростовской области могут легко оплачивать коммунальные услуги прямо из дома, используя мобильное приложение банка: достаточно отсканировать QR-код, ввести реквизиты платежа либо подключить услугу автоматического списания средств.
Планировать бюджет на зимние праздники.
Новогодние подарки — серьезная статья расходов. Эксперты рекомендуют сформировать финансовую подушку на эти цели заранее. Для этого можно воспользоваться вкладами, накопительными счетами, подключать сервис автонакоплений. Такие меры позволят значительно снизить нагрузку на семейный бюджет в декабре.
Обеспечить финансовую безопасность для детей на осенних каникулах.
Наличные средства для ребенка — это всегда риски. Их можно потерять или потратить на что-то ненужное. А вот детские банковские карты позволяют родителям контролировать расходы ребенка и своевременно пополнять баланс, а детям — удобно оплачивать покупки и не переживать за безопасность. Поэтому они в последнее время становятся все более популярными.
Позаботиться о собственном здоровье.
С началом осени приходят и вирусные заболевания. Эксперты советуют внимательно следить за своим здоровьем и своевременно обращаться за медицинской помощью. Для этих целей созданы различные сервисы телемедицины. Лучше предупредить болезнь, чем потом лечить ее последствия.