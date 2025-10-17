Эксперты дали ряд финансовых осенних советов для жителей Ростовской области

— Осень — это время проявлять особую заботу о наших клиентах. Мы хотим, чтобы каждый житель Ростовской области чувствовал нашу поддержку в повседневных делах: будь то оплата ЖКУ без лишних хлопот, планирование праздничного бюджета или возможность быстро проконсультироваться с врачом, не выходя из дома. Мы стараемся делать жизнь людей максимально комфортной и безопасной, освобождая время и ресурсы для самых важных вещей — семьи, здоровья и саморазвития, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.