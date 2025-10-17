«Не надо бояться ИВЛ». Белорусский врач объяснила, зачем больных подключают к аппаратам искусственного жизнеобеспечения

Главную причину подключения больных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» назвала главный врач Больницы скорой медицинской помощи Минска, доктор медицинских наук Ольга Светлицкая.
По ее словам, в клинике много ИВЛ.
«Мы легко вентилируем, люди у нас в сознании. В августе, например, одномоментно у нас находилось 44 человека на ИВЛ из-за тяжелого состояния. Большинство из них благополучно экстубируются, уходят домой», — подчеркнула медик.
Ольга Светлицкая призвала на бояться ИВЛ.
«Не надо бояться ИВЛ. Вы поймите, что эта аппаратура, которая вас пугает, на самом деле, она позволяет сохранить жизнь», — отметила врач и пояснила, что аппарат ИВЛ дает возможность запротезировать утраченную функцию, когда отказали легкие.
«Если мы все правильно сделали, запротезировали, дали антибиотик или противовирусное лекарство, “покормили” этого пациента, у него появляется время восстановиться», — отметила главврач.
Ольга Светлицкая в качестве примера рассказала об одной недавней пациентке.
«Девочка на полном искусственном жизнеобеспечении. Но мы ее уже выводим в сознание. У нее отказали все органы вследствие определенных причин — почки, печень, сердце, легкие. Все функции мы запротезировали либо лекарствами, либо аппаратами. У нее стоит два аппарата. Один, который замещает функцию почек (гемодиализ или мультифильтрат), и аппарат ИВЛ. Но она молодая и у нас есть надежда, что через несколько недель она уйдет от нас на своих ножках», — отметила Ольга Светлицкая.
