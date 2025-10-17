«Не надо бояться ИВЛ». Белорусский врач объяснила, зачем больных подключают к аппаратам искусственного жизнеобеспечения

«Девочка на полном искусственном жизнеобеспечении. Но мы ее уже выводим в сознание. У нее отказали все органы вследствие определенных причин — почки, печень, сердце, легкие. Все функции мы запротезировали либо лекарствами, либо аппаратами. У нее стоит два аппарата. Один, который замещает функцию почек (гемодиализ или мультифильтрат), и аппарат ИВЛ. Но она молодая и у нас есть надежда, что через несколько недель она уйдет от нас на своих ножках», — отметила Ольга Светлицкая.