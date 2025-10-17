Воронежские выпускники узнали предварительное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год

Кроме основного, запланированы досрочный и дополнительный периоды сдачи экзаменов. Досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, ОГЭ — с 21 апреля по 18 мая. Дополнительный период для тех, кто не смог сдать экзамены в основные сроки, продлится с 3 по 25 сентября.