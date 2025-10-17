Воронежские выпускники узнали предварительное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год

Стали известны предварительные даты проведения государственной итоговой аттестации для воронежских школьников в 2026 году. Проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ, опубликованные федеральными ведомствами, проходят общественное обсуждение.
Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников запланирован с 1 июня по 9 июля.
Основной период ЕГЭ-2026 выглядит следующим образом:
1 июня (пн) — История, Литература, Химия;
4 июня (чт) — Русский язык;
8 июня (пн) — Математика (базовый и профильный уровни);
11 июня (чт) — Обществознание, Физика;
15 июня (пн) — Биология, География, Письменная часть по иностранным языкам;
Резервные дни для сдачи всех предметов предусмотрены с 22 по 25 июня. Выпускники также получат возможность пересдать один из предметов по выбору 8 и 9 июля.
Для девятиклассников основной период ОГЭ начнется 2 июня и продлится до 6 июля.
Ключевые даты ОГЭ-2026 в основном периоде:
2 июня (вт) — Математика,
6 июня (сб) — Информатика и Иностранные языки,
9 июня (вт) — Русский язык.
5, 16, 19 июня — Экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики.
Резервные дни для пересдач запланированы на 29 июня (математика), 2 июля (русский язык), 3 и 6 июля (предметы по выбору).
Кроме основного, запланированы досрочный и дополнительный периоды сдачи экзаменов. Досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, ОГЭ — с 21 апреля по 18 мая. Дополнительный период для тех, кто не смог сдать экзамены в основные сроки, продлится с 3 по 25 сентября.
Окончательное расписание экзаменов будет утверждено после завершения общественного обсуждения, которое продлится до 31 октября.