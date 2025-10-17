Ростовчанам назвали причину появления ржавой воды в кранах

Как пояснили специалисты, это временное явление. Причина в том, что большинство домов в городе имеют открытую систему теплоснабжения. Это означает, что одна и та же вода циркулирует и в батареях, и в кранах. За лето, когда отопление отключено, в трубах скапливается осадок и ржавчина. С началом подачи тепла мощный поток воды поднимает эту грязь со дна труб, и она попадает в систему водоснабжения.