Ростовчанам назвали причину появления ржавой воды в кранах

В Ростове объяснили появление ржавой воды в кранах с началом отопительного сезона.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам объяснили причину мутной воды из крана в начале отопительного сезона. Об этом рассказали в департаменте ЖКХ и энергетики.

Так, с 15 октября в Ростове-на-Дону начался отопительный сезон. С запуском батарей многие жители столкнулись с тем, что из горячего крана пошла ржавая и мутная вода.

Как пояснили специалисты, это временное явление. Причина в том, что большинство домов в городе имеют открытую систему теплоснабжения. Это означает, что одна и та же вода циркулирует и в батареях, и в кранах. За лето, когда отопление отключено, в трубах скапливается осадок и ржавчина. С началом подачи тепла мощный поток воды поднимает эту грязь со дна труб, и она попадает в систему водоснабжения.

В течение нескольких дней трубы постепенно очистятся, и вода снова станет прозрачной. Как говорится в сообщении, согласно нормативам, кратковременное помутнение воды в начале отопительного периода является допустимым.

