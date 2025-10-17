В Башкирии добавили электричек в Челябинскую область

С конца октября в Челябинскую область из Башкирии будут ездить вместо восьми десять электричек. Об этом сообщили в минтрансе РБ.
С 26 октября ежедневный пригородный поезд № 6417 Улу-Теляк — Дёма продлевается до Аши и будет ходить по расписанию: Аша (отпр. 6.22) — Дёма (приб. 08.42). На участке Аша — Улу-Теляк назначаются остановки: Химик, Казаяк, Рассвет, Память, Лимеза, 1705 км.
Ежедневный поезд № 6410 Дема — Урман аналогично продлевается до Аши.
Расписание: Дёма (отпр. 17.35) — Аша (приб. 19.54), на участке Урман — Аша назначаются остановки: 1696 км, Фаткулино, Улу-Теляк, 1705 км, Лимеза, Память, Рассвет, Казаяк, Химик.
Пригородный поезд № 6414 Дёма — Иглино выводится из графика движения. По его расписанию с 27 октября по рабочим дням будет курсировать поезд № 7420 сообщением Талды-Булак — Иглино. Расписание: Талды-Булак (отпр. 16.53) — Иглино (приб. 22.00). На участке Дёма — Иглино назначаются остановки: Правая Белая, Уфа, Воронки, ГДК, Парковая, Черниковка, Спортивная, Шакша, Индустриальный парк, Тауш, Старая Березовка.
Маршруты будут обслуживаться лучшими на сегодня пригородными составами «Финист» и «Ласточка». Время указано местное.