Специалист назвала неочевидные симптомы гепатита C

Ранние признаки гепатита C, которые не всегда очевидны, включают в себя упадок сил и потерю аппетита. Врач-инфекционист Наталья Турская рассказала NEWS.ru, что о заболевании могут свидетельствовать потемнение мочи, боли в правом подреберье и тошнота.
— При переходе болезни в хроническую форму симптомы не усиливаются, а становятся менее выраженными. Это создает ложное ощущение улучшения состояния, — уточнила врач.
При ухудшении стадии, повреждение печени проявляется постепенно. Сначала возникают дискомфорт после еды, вздутие живота, боли в мышцах и суставах, а также перепады настроения и проблемы со сном. Если болезнь прогрессирует, развивается цирроз, сосудистые звездочки, отеки и пожелтение кожи.
