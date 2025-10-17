Специалист назвала неочевидные симптомы гепатита C

Ранние признаки гепатита C, которые не всегда очевидны, включают в себя упадок сил и потерю аппетита. Врач-инфекционист Наталья Турская рассказала NEWS.ru, что о заболевании могут свидетельствовать потемнение мочи, боли в правом подреберье и тошнота.