Омской АПК до 20% урожая зерна может потерять из-за раннего снега

На сегодня в 20 районах области уборку временно приостановили. Как уже писала «КП Омск», в двух районах Омской области из-за раннего снега и сильного перепада температур днем ввели режим ЧС. Это районы Оконешниковский и Саргатский. Фермеры и сотрудники предприятий надеются на введение этого режима во всем регионе, потому что это позволит получить страховую компенсацию за потерянную часть урожая.