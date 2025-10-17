Омской АПК до 20% урожая зерна может потерять из-за раннего снега

В Омской области возникли трудности с уборкой зерновых. Ранний снег, выпавший еще 10 октября, мешает работе сельхозтехники. В итоге комбайнеры вынуждены приостанавливать уборку.
По предварительным оценкам представителей АПК, около 20% урожая из-за этого может остаться на полях под снегом, сообщила ГТРК «Иртыш».
«Для нас это критичная ситуация, можно надеяться на потепление и на то, что поля подсохнут, но большие потери неизбежны. Под снегом растения отсыревают и начинают гнить», — приводит телеканал цитату замдиректора предприятия из Черлакского района Максим Левшунов.
Управленец также отметил, что такого раннего и длинного снегопада не было очень давно.
«Даже мой отец с сорокалетним стажем работы такого не припомнит, то есть это какая-то аномалия», — уточнил он.
На сегодня в 20 районах области уборку временно приостановили. Как уже писала «КП Омск», в двух районах Омской области из-за раннего снега и сильного перепада температур днем ввели режим ЧС. Это районы Оконешниковский и Саргатский. Фермеры и сотрудники предприятий надеются на введение этого режима во всем регионе, потому что это позволит получить страховую компенсацию за потерянную часть урожая.
При всем том и несмотря на непогоду, урожай зерновых в Омской области в этом году в целом неплохой. Убрать и ссыпать на хранение удалось уже около 3,5 млн. тонн зерна.
По словам депутата Заксобрания и бизнесмена в сфере АПК Владимира Пушкарева, значительный рост ожидается и в производстве масличных культур (рапс, лен и подсолнечник). Последний сохраняется под снегом лучше других культур. Как отмечают сельчане, его удастся собрать полностью.