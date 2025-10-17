Собянин рассказал о ходе реконструкции школы № 1566 в районе Марьино

«В районе Марьино на Мячковском бульваре обновляем сразу три школы. По городской программе “Моя школа” в работе десятки зданий, которые откроются к следующему учебному году. После реконструкции дети будут учиться, а педагоги работать в современных комфортных условиях. Например, в школе № 1566 на Мячковском бульваре, д. 18, корп. 3 обновим фасад, кровлю и внутренние помещения, заменим все инженерные коммуникации, окна, двери», — написал Собянин.
Он уточнил, что в здании будут универсальные и специализированные кабинеты, учебные пространства с раздвижными перегородками, современная медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс, многофункциональное пространство, спортивные залы, уютный обеденный зал.
«Во дворе — современное спортивное ядро с беговой дорожкой, площадками для игр, зоной отдыха и полосой препятствий. В школе оборудуют кабинет для изучения основ безопасности и защиты Родины, электронный тир, появятся роботы-тренажеры для обучения навыкам оказания первой помощи. С 7 класса ребята могут стать участниками проекта “Кадетский класс в московской школе”, — отметил мэр.
По его словам, в школе по-прежнему будут учиться школьники с 1 по 11 классы. Завершится обновление к 1 сентября 2026 года.