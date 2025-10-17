Собянин рассказал о ходе реконструкции школы № 1566 в районе Марьино

«В районе Марьино на Мячковском бульваре обновляем сразу три школы. По городской программе “Моя школа” в работе десятки зданий, которые откроются к следующему учебному году. После реконструкции дети будут учиться, а педагоги работать в современных комфортных условиях. Например, в школе № 1566 на Мячковском бульваре, д. 18, корп. 3 обновим фасад, кровлю и внутренние помещения, заменим все инженерные коммуникации, окна, двери», — написал Собянин.