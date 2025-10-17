В Подмосковье назвали самый востребованный месяц для заключения брака в 2026 году

«Подмосковье — один из лидеров по выездным регистрациям брака и пары уже бронируют даты на следующий год. Отмечу, что на 2026 год подано более 3,5 тыс. заявлений, а самыми популярными остаются конечно же летние месяцы — июнь и август, когда в регионе особенно много живописных площадок, парков, усадеб для проведения церемоний», — привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.