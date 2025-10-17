Ричмонд
Лукашенко сказал, кого не хватает и кто нужен в Беларуси

Лукашенко сказал, кто именно нужен Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября 2025 года, открывая Центр технического творчества детей и молодежи в Минске, сказал, кого не хватает и кто нужен в Беларуси. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

Александр Лукашенко отметил, что новый городской Центр технического творчества детей и молодежи должен стать одной из ступеней подготовки, где каждый, кого интересуют открытия и научные тайны, смог бы найти свой путь в большую науку или реальное производство.

— И откровенно скажу, чего нам не хватает: нам нужны инженеры, — заявил президент Беларуси.

По словам главы государства, инженеров много. Он уточнил, что их замечают в детстве и именно через подобные центры ведут на верх.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какие страны будут процветать.

Кроме того, Лукашенко сказал, в каком случае белорусы ищут счастья за границей: «Это плохо. Заграница начинает нами управлять».

Ранее Мингорисполком озвучил сферы деятельности, в которых не хватает сотрудников.

