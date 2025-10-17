Лукашенко сказал, кого не хватает и кто нужен в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября 2025 года, открывая Центр технического творчества детей и молодежи в Минске, сказал, кого не хватает и кто нужен в Беларуси. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко отметил, что новый городской Центр технического творчества детей и молодежи должен стать одной из ступеней подготовки, где каждый, кого интересуют открытия и научные тайны, смог бы найти свой путь в большую науку или реальное производство.
— И откровенно скажу, чего нам не хватает: нам нужны инженеры, — заявил президент Беларуси.
По словам главы государства, инженеров много. Он уточнил, что их замечают в детстве и именно через подобные центры ведут на верх.
