Житель Норильска пропал в Минеральных Водах, скрыв от матери свой настоящий маршрут

Жительница Норильска Виктория Цибанова уже неделю не может найти своего 22-летнего сына Виталия. Молодой человек перестал выходить на связь 12 октября, сообщив матери, что находится в Уссурийске, где якобы устроился на работу. Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».
Но, как выяснилось через полицию, Виталий никогда не был в Уссурийске. По данным правоохранительных органов, 9 октября он прилетел в Минеральные Воды. Почему парень скрыл свое настоящее местонахождение от матери, неизвестно.
Родственников у семьи на Ставрополье нет. Единственная версия — Виталий мог приехать к другу, который также перестал выходить на связь в конце сентября.
