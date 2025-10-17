Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет из Минеральных Вод не смог начать рейс до Уфы: возникла техническая неисправность

Авиарейс Минеральные Воды — Уфа по технической причине не стал взлетать.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Уфу, был вынужден прервать вылет по технической причине. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

ЧП произошло ночью минувшего вторника — 14 октября. Воздушное судно вернулось на стоянку аэропорта Минеральные Воды непосредственно с места запуска двигателей.

Напомним, на прошлой неделе на борту самолета, следовавшего из Салехарда в Уфу, произошел инцидент, потребовавший вмешательства правоохранительных органов. Экипаж запросил дежурного сотрудника МВД для встречи рейса по прибытии. Причиной стало нарушение пассажиром правил поведения на борту.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.