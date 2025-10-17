Самолет из Минеральных Вод не смог начать рейс до Уфы: возникла техническая неисправность

Самолет, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Уфу, был вынужден прервать вылет по технической причине. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
ЧП произошло ночью минувшего вторника — 14 октября. Воздушное судно вернулось на стоянку аэропорта Минеральные Воды непосредственно с места запуска двигателей.
Напомним, на прошлой неделе на борту самолета, следовавшего из Салехарда в Уфу, произошел инцидент, потребовавший вмешательства правоохранительных органов. Экипаж запросил дежурного сотрудника МВД для встречи рейса по прибытии. Причиной стало нарушение пассажиром правил поведения на борту.
