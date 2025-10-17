Суд продлил арест избивших до смерти футболиста Ерошевича в подмосковном Щелкове

«Конфликт начался еще в туалете ночного клуба. Я стоял, делал свои дела, когда зашли эти двое парней. Они сразу начали меня оскорблять, называли “чуркой”, говорили про мою бороду. Мне стало неприятно и обидно. Мы все вышли на улицу, чтобы поговорить. Я думал, дам ему пару пощечин, чтоб он понял, что нельзя со мной так разговаривать. Там я попытался ударить Арсения и его друга, потому что защищал свое доброе имя, свою честь. ~Но после нескольких ударов я подумал: “Что же я делаю? Лучше я не буду это делать”, понял, что поступаю неправильно и лучше не бить, а обратиться за помощью в полицию.~ И после этого я уже не бил их, отошел в сторону. А кто все те люди, которые набросились на парней и стали бить Арсения после меня, я никого из них не знаю! Я отошел в сторону, мой знакомый Радик тоже просто стоял рядом — ~Радик ни в чем не виноват!~» — рассказал он свою версию конфликта.