Ядринская районная больница в Чувашии получила новый маммограф

Цифровой маммограф установили в отделении рентгенодиагностики Ядринской центральной районной больницы (ЦРБ) в Чувашской Республике. Технику закупили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Новое оборудование позволяет нам значительно повысить точность диагностики. Цифровые системы обеспечивают четкое изображение с высоким разрешением, что позволяет выявлять мельчайшие патологические изменения», — рассказал заведующий отделением рентгенодиагностики Ядринской ЦРБ Александр Алексеев.
При проведении обследований на современном маммографе генерируются более низкие дозы рентгеновского излучения, чем при выполнении процедур на аналогах. Полученный на аппарате снимок сразу поступает на компьютер врача. Проверить его можно с помощью искусственного интеллекта. Такая технология позволит врачам максимально повысить точность диагностики.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.