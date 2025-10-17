В Волгоградской области снесут почти 60 тыс. кв. м аварийного жилья

Почти 60 тыс. кв. м аварийного жилья ликвидируют до 2027 года включительно в Волгоградской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном комитете строительства.
В новую адресную программу по расселению аварийного жилищного фонда вошли многоквартирные дома, признанные ветхими с 2017-го. Первый этап ее реализации запланирован на 2025−2026 годы. За этот период в регионе расселят почти 13 тыс. кв. м жилья. Новые квартиры или денежные компенсации смогут получить свыше тысячи человек. Уточним, что программа рассчитана и на 2027 год.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.