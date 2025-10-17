В Волгоградской области снесут почти 60 тыс. кв. м аварийного жилья

В новую адресную программу по расселению аварийного жилищного фонда вошли многоквартирные дома, признанные ветхими с 2017-го. Первый этап ее реализации запланирован на 2025−2026 годы. За этот период в регионе расселят почти 13 тыс. кв. м жилья. Новые квартиры или денежные компенсации смогут получить свыше тысячи человек. Уточним, что программа рассчитана и на 2027 год.