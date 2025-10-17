Бастрыкин требует возбудить дело после избиения восьмилетней девочки в Ростове

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о систематических побоях восьмилетней девочки в Ростове-на-Дону. Об этом рассказали в региональном Следкоме.
В СМИ появилось видео и свидетельства соседей: мать якобы избивает ребенка, а жалобы в полицию ни к чему не привели.
— Дать правовую оценку действиям органов профилактики и представить доклад, — распорядился Бастрыкин.
Сейчас в региональном управлении СК идет проверка по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следователи выясняют, почему правоохранители не отреагировали на сигналы о насилии.
Напомним, в ростовских пабликах ранее завирусилось видео, где мужчина поднимает руку на подростка. Позже выяснилось, что это отец ее обиженной подруги. После публикации ролика правоохранительные органы начали проверку по факту избиения несовершеннолетней, сообщили в донском следкоме.
