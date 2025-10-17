Бастрыкин требует возбудить дело после избиения восьмилетней девочки в Ростове

Напомним, в ростовских пабликах ранее завирусилось видео, где мужчина поднимает руку на подростка. Позже выяснилось, что это отец ее обиженной подруги. После публикации ролика правоохранительные органы начали проверку по факту избиения несовершеннолетней, сообщили в донском следкоме.