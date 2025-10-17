В 2026 году в Астрахани отремонтируют 5 улиц

Дорожное покрытие на пяти улицах в Астрахани отремонтируют в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
Работы проведут на улицах Боевой, Костина, Адмиралтейской и Коммунистической. Еще специалисты обновят участок набережной Приволжского Затона. Он расположен между улицами Боевой и набережной 1 Мая. Общая протяженность всех этих участков составит около 7,5 км.
Помимо замены дорожного покрытия, специалисты смонтируют там знаки и бордюры. Кроме того, они обновят тротуары и нанесут разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.