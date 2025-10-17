Ветераны ВОВ из Ангарска удостоены звания «Почетный гражданин Иркутской области»

Семь ветеранов Великой Отечественной войны из Ангарска удостоены звания «Почетный гражданин Иркутской области». Как сообщил мэр города Сергей Петров, это высшее признание заслуг гражданина перед регионом.
— Теперь имена Николая Березенкова, Александра Живова, Александра Каханова, Алексея Круглова, Юрия Лукашина, Константина Стрелова и Леонида Шульгина увековечены не только в истории города, но и в масштабах Приангарья, — прокомментировал глава Ангарска.
Фронтовики по праву занимают центральное место в памяти каждого. Именно их беспримерный подвиг позволил России стать великой державой. От имени губернатора Иркутской области заслуженным землякам вручили почетные знаки и удостоверения.
