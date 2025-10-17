Ричмонд
Ветераны ВОВ из Ангарска удостоены звания «Почетный гражданин Иркутской области»

Теперь имена семи ветеранов увековечены не только в истории города, но и в масштабах Приангарья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Семь ветеранов Великой Отечественной войны из Ангарска удостоены звания «Почетный гражданин Иркутской области». Как сообщил мэр города Сергей Петров, это высшее признание заслуг гражданина перед регионом.

— Теперь имена Николая Березенкова, Александра Живова, Александра Каханова, Алексея Круглова, Юрия Лукашина, Константина Стрелова и Леонида Шульгина увековечены не только в истории города, но и в масштабах Приангарья, — прокомментировал глава Ангарска.

Фронтовики по праву занимают центральное место в памяти каждого. Именно их беспримерный подвиг позволил России стать великой державой. От имени губернатора Иркутской области заслуженным землякам вручили почетные знаки и удостоверения.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье стартует новая программа расселения аварийного жилья.