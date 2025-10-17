Выявлена уникальная цепочка реакций между молекулами в атмосфере Титана

Планетологи обнаружили, что это правило не работает на Титане, при изучении круговорота цианидов в атмосфере и на поверхности данной луны Сатурна. Как показывают замеры с зонда «Кассини», их молекулы, обладающие сильными полярными свойствами, непрерывно возникают в воздушных оболочках Титана, однако их конечная судьба оставалась загадкой для ученых. Для раскрытия их судьбы планетологи воспроизвели в наземной лаборатории те условия, которые царят на Титане, и проследили за взаимодействиями цианидов, метана и этана.