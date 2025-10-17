На Землю нацеливается крупная корональная дыра на Солнце

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Одна из корональных дыр, существующая на Солнце уже несколько месяцев, вновь оказалась на той стороне, которая обращена к Земле. За последний месяц она заметно увеличилась и, по предварительным оценкам, может вызвать слабое возмущение геомагнитной обстановки в ближайшие выходные, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.