На Землю нацеливается крупная корональная дыра на Солнце

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Одна из корональных дыр, существующая на Солнце уже несколько месяцев, вновь оказалась на той стороне, которая обращена к Земле. За последний месяц она заметно увеличилась и, по предварительным оценкам, может вызвать слабое возмущение геомагнитной обстановки в ближайшие выходные, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
«Эта дыра наблюдается с лета и в прошлые месяцы не влияла на Землю, но теперь она расширилась, и ее поток солнечного ветра способен задеть планету», — отметили в лаборатории.
Корональные дыры — одни из самых устойчивых и долгоживущих образований на Солнце. Поскольку звезда совершает полный оборот вокруг своей оси примерно за 27 суток, такие структуры регулярно появляются на видимом диске с тем же интервалом. Изучение архивных снимков показывает, что признаки образования текущей дыры наблюдались еще летом — в июле и августе.
В сентябре она уже занимала значительную площадь, но располагалась заметно севернее экватора, и поток плазмы проходил выше орбиты Земли. Теперь же дыра распространилась к экваториальной области, из-за чего вероятность попадания планеты под воздействие быстрого солнечного ветра существенно возросла.
По последним данным, несколько часов назад зафиксировано повышение плотности плазмы в окрестностях Земли — признак приближения основного потока. Ожидается, что он достигнет орбиты планеты в течение суток.
На фоне снижения вспышечной активности Солнца именно эта дыра, по оценке специалистов, станет главным фактором, который будет влиять на магнитосферу Земли в ближайшие два дня.