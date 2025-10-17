С территории «Омской крепости» планируют вынести морг

Архитектурно-градостроительный совет Омска рекомендовал администрации города рассмотреть возможность выноса бюро судебно-медицинской экспертизы и академического центра патологической анатомии с территории Омской крепости. Это решение было принято на заседании совета 2 октября по итогам обсуждения концепции проекта «Улица Горчаковская», заказчиком которого является радиозавод имени А. С. Попова. Документ с решением опубликован на сайте мэрии.
Бюро судебно-медицинской экспертизы в Омске располагается на улицах Партизанская, 20 и Перелёта, 9/1. В министерстве здравоохранения Омской области в ответ на запрос РБК Омск уточнили, что в адрес министерства решение Архсовета не поступало и, соответственно, вопрос выноса бюро не обсуждался с ведомством.
В пресс-службе Минздрава также добавили, что в настоящее время в регионе нет помещений, пригодных для размещения отделения бюро судебно-медицинской экспертизы. Приостановка или прекращение деятельности этого учреждения приведёт к невозможности выполнения государственного задания по проведению генетических экспертиз, назначенных следственными органами и судами.
Министерство отметило, что для работы отделения бюро используются помещения, прошедшие капитальный ремонт, соответствующий санитарным нормам. В здании предусмотрены специализированные помещения для хранения биологического материала и расходных материалов, а также для размещения медицинских работников.
Омский архитектор Ефим Фрейдин подчеркнул, что вопрос о выносе бюро судебно-медицинской экспертизы был поднят ещё 10 лет назад в рамках планов по развитию Омской крепости как культурно-исторического парка. Однако решение до сих пор не реализовано. Он добавил, что морг и судмедэкспертиза связаны с функциями, такими как торговля ритуальными принадлежностями и прощание с покойными, что может быть неудобно в культурной и исторической зоне города.