С территории «Омской крепости» планируют вынести морг

Омский архитектор Ефим Фрейдин подчеркнул, что вопрос о выносе бюро судебно-медицинской экспертизы был поднят ещё 10 лет назад в рамках планов по развитию Омской крепости как культурно-исторического парка. Однако решение до сих пор не реализовано. Он добавил, что морг и судмедэкспертиза связаны с функциями, такими как торговля ритуальными принадлежностями и прощание с покойными, что может быть неудобно в культурной и исторической зоне города.