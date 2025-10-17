Обзор уникального двойного телеобъектива в смартфоне HUAWEI Pura 80 Ultra

Сможет ли ваш смартфон сделать четкий снимок луны, портрет с идеальным размытием фона и макроснимок с расстояния в несколько сантиметров с помощью одной и той же камеры? Инженеры HUAWEI стремились именно к этому последние десять лет, а результатом этой гонки за универсальностью стал инновационный модуль с двумя телеобъективами во флагманском смартфоне Pura 80 Ultra. Его создание потребовало переизобретения подходов к конструкции, материалов и процессов сборки. Какой вызов встал перед производителем и как создавалась уникальная камера — в материале «Газеты.Ru».