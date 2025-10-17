Минтруда Беларуси сказало, кого не допустят к работе на субботнике 25 октября

В ведомстве добавили, что к работам на субботнике не допустят белорусов в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не допустят работников к выполнению работ, которые относятся к работам с повышенной опасностью, не имеющих соответствующей подготовки. Также не допустят и тех, кто не обеспечен средствами индивидуальной защиты.