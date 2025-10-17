Ричмонд
Минтруда Беларуси сказало, кого не допустят к работе на субботнике 25 октября

Минтруда Беларуси объяснило, кого не пустят на республиканский субботник 25 октября.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда Беларуси сказало, кого не допустят к работе на субботнике 25 октября. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Ранее правительство объявило республиканский субботник в Беларуси на 25 октября (подробнее — здесь). В Минтруда уточнили, кого именно из белорусов не допустят к работе на субботнике. Так, не допустят сотрудников в случае ухудшения самочувствия, которое связано с простудными заболеваниями или в состоянии болезни.

В ведомстве добавили, что к работам на субботнике не допустят белорусов в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не допустят работников к выполнению работ, которые относятся к работам с повышенной опасностью, не имеющих соответствующей подготовки. Также не допустят и тех, кто не обеспечен средствами индивидуальной защиты.

