В чеченском Ачхой-Мартане запустили проект «Мастерская искусств»

Проект «Мастерская искусств», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», стартовал в городе Ачхой-Мартане. Об этом сообщили в администрации Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики.
Целью проекта является поддержка и развитие творческих возможностей молодёжи, открытие дверей для экспериментов и смелых шагов в искусстве. Его главная особенность состоит в том, что он позволяет молодым жителям муниципалитета прикоснуться к различным видам искусства: живописи, музыке, театру и декоративно-прикладному творчеству. Под руководством опытных преподавателей и мастеров участники проекта смогут попробовать себя в разных направлениях искусства, работая над собственными проектами, создавая картины, исполняя музыкальные композиции и участвуя в постановках спектаклей.
«Наши занятия направлены не только на обучение основам профессии художника или музыканта, но и на развитие индивидуальных качеств, самостоятельности и свободы выражения мыслей. Каждый урок — это маленькое путешествие в страну фантазии и красоты», — отметила один из организаторов проекта, преподаватель изобразительного искусства Хава Тамаева.
Опытные специалисты готовят учебные курсы, организуют мастер-классы и лаборатории, направленные на выявление и раскрытие уникальных особенностей каждого участника. Результатом совместной работы станут выставки картин, выступления музыкантов и театрализованные представления, которые пройдут как в самом Ачхой-Мартане, так и в соседних населенных пунктах.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.