В чеченском Ачхой-Мартане запустили проект «Мастерская искусств»

Целью проекта является поддержка и развитие творческих возможностей молодёжи, открытие дверей для экспериментов и смелых шагов в искусстве. Его главная особенность состоит в том, что он позволяет молодым жителям муниципалитета прикоснуться к различным видам искусства: живописи, музыке, театру и декоративно-прикладному творчеству. Под руководством опытных преподавателей и мастеров участники проекта смогут попробовать себя в разных направлениях искусства, работая над собственными проектами, создавая картины, исполняя музыкальные композиции и участвуя в постановках спектаклей.