Мингорисполком раскрыл, где будут строить новое жилье в Минске

Представитель Мингорисполкома рассказала, что в жилом комплексе «Минск-Мир» сейчас идет завершаются стадия строительства. Она добавила, что основная масса планируется к введению до конца 2025 года. Гонтарева отметила, что в названном ЖК останется примерно 10−12 домов в 2026 году, и строительство жилья там будет завершено.