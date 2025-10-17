Мингорисполком раскрыл, где будут строить новое жилье в Минске. Подробности озвучила глава комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, пишет БелТА.
По словам Ирины Гонтаревой, в Минске строительство жилья будет снижаться. Она уточнила:
— Главой государства дано поручение ежегодно вводить в эксплуатацию не более 500 тысяч квадратных метров на территории Минска. Сейчас реализуется несколько крупных проектов.
Представитель Мингорисполкома рассказала, что в жилом комплексе «Минск-Мир» сейчас идет завершаются стадия строительства. Она добавила, что основная масса планируется к введению до конца 2025 года. Гонтарева отметила, что в названном ЖК останется примерно 10−12 домов в 2026 году, и строительство жилья там будет завершено.
Председатель комитета строительства и инвестиций обратила внимание, что новой крупной площадкой, реализуемой инвестором, где построят более пяти миллионов квадратных метров жилья, окажется «Северный берег». Она сообщила, что реализация данного проекта уже начата.
Ирина Гонтарева заметила, что еще одной из перспективных площадок для строительства будет микрорайон Зеленый Бор.
— Там планируется построить порядка 4−4,5 млн квадратных метров жилья. Мы приступили к проектированию подъездных дорог, необходимых инженерных систем. В связи с тем, что площадка большая, она разделена на очереди, — пояснила представитель Мингорисполкома.
Глава комитета строительства и инвестиций добавила, что данный проект рассчитан на реализацию до 2040 года. Он нацелен на обеспечение жильем всех нуждающихся.
