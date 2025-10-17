Ричмонд
В кузбасском городе Калтане благоустроили парк с двумя озерами

Там уложили тротуарную плитку в пешеходной зоне, установили садовую мебель и современный игровой комплекс.

Парк с двумя озерами, который благоустроили в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», открыли в Калтане Кемеровской области — Кузбасса, сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.

Площадь преображенной территории — 9,2 га. Там уложили новую тротуарную плитку в пешеходной зоне, установили садовую мебель и современный игровой комплекс. Специалисты расчистили и облагородили берега озер. А еще у воды организовали места отдыха. Помимо этого, во всем парке смонтировали системы освещения и видеонаблюдения, провели озеленение.

«Также закончили благоустройство территории около Дворца культуры и искусства в Ленинске-Кузнецком. До конца ноября завершим работы еще на трех объектах — в Киселевске, Прокопьевске и Топкинском округе», — рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.