Молодежи Воронежской области расскажут про работу в странах БРИКС

В качестве спикеров на мероприятии выступят председатель комитета внешней экономической деятельности БРИКС Воронежской «ОПОРЫ РОССИИ» Кристофер Хоссейн Джулай и президент БРИКС Центра Висенте Барриентос. Участники семинара обсудят подготовку менеджеров для работы со странами БРИКС, преимущества в обучении на основании законодательства этих стран, развитие молодежи и возможности работать в компаниях стран БРИКС.