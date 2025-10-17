Ричмонд
Молодежи Воронежской области расскажут про работу в странах БРИКС

Для участия в мероприятии необходимо пройти онлайн-регистрацию.

Семинар на тему «МОЛОДЕЖНЫЙ — БРИКС, FUTURE» пройдет 30 октября в центре «Мой бизнес» Воронежской области, работающем при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре поддержки предпринимательства.

В качестве спикеров на мероприятии выступят председатель комитета внешней экономической деятельности БРИКС Воронежской «ОПОРЫ РОССИИ» Кристофер Хоссейн Джулай и президент БРИКС Центра Висенте Барриентос. Участники семинара обсудят подготовку менеджеров для работы со странами БРИКС, преимущества в обучении на основании законодательства этих стран, развитие молодежи и возможности работать в компаниях стран БРИКС.

Для участия в мероприятии необходимо пройти онлайн-регистрацию. Также отдельно нужно записаться для участия в видеоконференции.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.