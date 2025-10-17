Ученые Севастополя будут создавать технологии для энергетики с коллегами из КНР

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крымский полуостров зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны блокируют появление любой позитивной информации о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.