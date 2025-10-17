Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин присвоил звание «Почетный работник физкультуры» проректору омского вуза

Проректор СибГУФКа оказался в немалом списке награжденных.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин 15 октября подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Среди получателей наград там оказался и один представитель Омска.

Согласно указу, почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено проректору по учебной работе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта» (СибГУФК) Игорю Арбузину.

По данным официального сайта университета, Игорю Арбузину 46 лет. Начиная с 2002 года он работал на кафедре теории и методики футбола и хоккея, с ноября 2011 года по февраль 2016-го был деканом гуманитарного факультета СибГУФКа. А далее начал трудиться проректором по учебной работе.

Ранее мы писали, что в Омске звание «Заслуженный врач России» получила медик Людмила Василенко.