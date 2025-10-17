Путин присвоил звание «Почетный работник физкультуры» проректору омского вуза

По данным официального сайта университета, Игорю Арбузину 46 лет. Начиная с 2002 года он работал на кафедре теории и методики футбола и хоккея, с ноября 2011 года по февраль 2016-го был деканом гуманитарного факультета СибГУФКа. А далее начал трудиться проректором по учебной работе.