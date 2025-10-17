В Ненецком автономном округе построят Дом культуры в поселке Искателей

Министерство культуры России поддержало проект строительства Дома культуры в поселке Искателей. Создание новых учреждений культуры отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.
На территории поселка работает клуб «Созвездие» — единственное культурно-досуговое учреждение в населенном пункте. После сноса аварийного здания в 2020 году он располагается в 18 приспособленных помещениях, которые не позволяют вести полноценную работу.
Возведение нового здания обсуждалось на рабочей встрече главы региона Ирины Гехт и министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Органы власти Ненецкого автономного округа уже подготовили проектно-сметную документацию на строительство Дома культуры. Участники встречи договорились о выработке совместных действий для привлечения федерального финансирования по линии Минстроя России на возведение нового здания.
Помимо этого, Минкультуры России поддержало инициативу региона по капитальному ремонту здания Ненецкого краеведческого музея. Проектно-сметная документация будет подготовлена в декабре, что позволит в 2026 году участвовать в заявочной кампании для привлечения федеральных средств.
«Будем создавать дополнительные возможности, чтобы наши жители могли приобщиться к современному искусству и культуре. Благодарю Ольгу Борисовну за открытый диалог и поддержку наших инициатив», — подчеркнула Ирина Гехт.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.