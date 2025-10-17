Ростовская область вложит 19,2 миллиарда в развитие рынка сжиженного газа

В регионе уже работают два соглашения: с компаниями «ДББ» и «Газпром СПГ технологии». Первый в России комплекс по сжижению природного газа, созданный в Ростовской области на отечественном оборудовании, введен в строй в 2023 году. Следом планируют построить еще два малотоннажных комплекса и криозаправочные станции в нескольких районах области.