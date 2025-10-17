Ростовская область вложит 19,2 миллиарда в развитие рынка сжиженного газа

Ростовская область станет одним из лидеров в развитии рынка сжиженного природного газа — общий объем инвестиций в отрасль составит 19,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Игорь Сорокин в ходе форума «Российская энергетическая неделя».
— Развитие рынка СПГ позволяет нам не только обеспечивать регион более экологичным и доступным топливом, но и создавать новые рабочие места, — отметил Сорокин.
В регионе уже работают два соглашения: с компаниями «ДББ» и «Газпром СПГ технологии». Первый в России комплекс по сжижению природного газа, созданный в Ростовской области на отечественном оборудовании, введен в строй в 2023 году. Следом планируют построить еще два малотоннажных комплекса и криозаправочные станции в нескольких районах области.
Новые проекты, подчеркнул замгубернатора, укрепят позиции Дона как одного из энергетических центров страны.
