Медведев: команда RT доказала, что верность принципам ведет к результатам

Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году — испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году — начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году — вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году — на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.