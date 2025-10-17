Участник программы «Время героев» стал федеральным инспектором

«Иван Алексеевич удостоен медали “За отличие в охране общественного порядка” — государственной награды, которая подчеркивает его мужество и отвагу, проявленные в ходе СВО. Эта награда говорит о готовности брать на себя ответственность, эффективно работать в команде и проявлять инициативу. Именно такие люди нужны для работы в органах государственной власти», — сказал полпред президента в ПФО.