Школьники Камышловского района Свердловской области узнали о работе полиции

Ученики Порошинской школы им. К. Н. Копцевой и Квашнинской школы в Камышловском районе Свердловской области посетили с экскурсией местный отдел полиции. Профориентационное мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации муниципалитета.
Во время экскурсии школьники ознакомились с устройством и структурой работы полиции, узнали о ежедневных задачах сотрудников и системе обеспечения безопасности в районе. Особое впечатление произвел осмотр спецсредств и экипировки: бронежилетов и касок, наручников и раций, а также служебного транспорта.
Помимо этого, экскурсия включала в себя посещение дежурной части. Учащиеся смогли задать сотрудникам полиции вопросы о службе и особенностях работы в органах внутренних дел.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.